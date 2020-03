Sanremo: emergenza Coronavirus, da oggi il padiglione 'Castillo' dell'ospedale interamente dedicato ai malati di Covid-19

Da oggi solo il padiglione ‘Borea’ dell’ospedale di Sanremo non sarà dedicato ai malati di Covid-19. Gli altri due, infatti, sono stati allestiti per fronteggiare l’eventuale arrivo di persone colpite dal Coronavirus.

Lo ha annunciato ieri sera, nel corso del collegamento con la trasmissione ‘Backstage’ del nostro gruppo editoriale (che comprende Liguria, Piemonte e Lombardia) il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli: “Da domani (oggi, ndr) tutto il ‘Castillo’ – ha detto - per un totale di 80 posti letto, sarà dedicato ai malati di Coronavirus. Questi si aggiungono ai circa 20 del padiglione ‘Giannoni’, il primo che è stato allestito per ospitare i malati. Arriviamo così alla cosiddetta ‘Fase 3’, allineati alla situazione regionale.

Una situazione di emergenza, quindi, che conferma l’assoluta necessità di essere pronti al ‘picco’ del virus, che al momento non è ancora possibile stabilire, ma che in molti prevedono tra fine marzo ed inizio aprile. Alla domanda su cosa insegna alla sanità pubblica questa emergenza, il Direttore Generale ha così risposto: “Sicuramente il bisogno di una migliore organizzazione soprattutto sui dispositivi di protezione individuale. Devo dire che la risposta organizzativa è stata efficace ma, forse, abbiamo avuto la mancanza di una coscienza sociale, come dimostrato dagli assembramenti degli ultimi tempi sulle spiagge”.