La raccolta fondi di 'Cuore in Movimento' ha raggiunto quota 35mila euro: ora si cercano le mascherine

“La partecipazione è stata davvero incredibile, la risposta immediata, l’entusiasmo, la manifestazione di solidarietà, la comprensione del momento; posso dire senza retorica che sono molto commosso. Devo aggiungere che questa manifestazione di fiducia nei miei confronti carica il mio entusiasmo e la mia determinazione di un ulteriore grado di responsabilità nel portare a termine un obiettivo comune: dare una aiuto concreto a chi è al fronte”.

Lo ha detto il Dottor Giovanni Mascelli che, per conto di 'Cuore in Movimento', ha indetto una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine per l’ospedale di Sanremo. “E’ il momento quindi di un primo resoconto – prosegue – perché l’ammontare delle donazioni ha raggiunto quota 35.000 euro. Adesso siamo al momento più difficile e delicato. Individuare le fabbriche di mascherine con le caratteristiche e le certificazioni in ordine (lo abbiamo già fatto, il vero eroe di tutto questo incessante lavoro non vuole pubblicità, lo fa con lo stesso spirito di tutti noi), definire un percorso certo, esente da rischi di sequestri da parte dell’unità di crisi o di altri stati in caso di scali in aeroporti stranieri (questo sta succedendo) e procedere all’ordine. Così descritto sembra già fatto ma vi assicuro che la situazione internazionale di approvvigionamento dei presìdi di protezione è in preda al caos più totale e in gran parte sottratto alle comuni regole di mercato a cui siamo abituati. (Il lotto di mascherine FFP2 individuate e prelazionate sabato sono state comprate dalla Germania direttamente alla fabbrica prima che riuscissimo ad avere la liquidità per bloccarle)”.

“Detto questo – prosegue il Dottor Mascelli - va riconosciuto che questa iniziativa e la potenza della vostra risposta ha dato il via ad un processo virtuoso che ha coinvolto il Comune di Sanremo, l’Asl 1 e noi e che porterà ad un primo ordine di 90.000 FFP1 che dovrebbe arrivare entro fine mMarzo (il condizionale da ora in avanti è d’obbligo). Per questo lotto, che verrà pagato dal Comune, abbiamo utilizzato 5.000 euro del fondo per bloccare la merce. Se questa spedizione andrà a buon fine e il canale di spedizione darà sufficienti garanzie potremmo pensare di utilizzare i nostri fondi per un nuovo ordine questa volta di FFP2 e possibilmente di FFP3. Nel caso di una evoluzione più complessa e della mancanza di garanzie nell’arrivo della merce (che va pagata in anticipo), ci faremo indicare dall’Asl i presìdi più urgenti da comprare senza rivolgerci a mercati esteri (come ad esempio i ventilatori per le terapie intensive)”.

“Come ho cercato di rappresentarvi sinteticamente – termina il Dottor Mascelli - la situazione è complessa e drammatica in tutti i sensi ma vi do la garanzia che noi la nostra piccola ‘grande’ parte la faremo. La nostra iniziativa è andata oltre i nostri confini. La Asl di Padova, che non naviga certo in acque migliori, ci ha contattato per cercare di utilizzare i nostri canali di ricerca e sta utilizzando il format del nostro messaggio per coinvolgere la squadra di pallavolo serie A nella raccolta fondi. Questo ci incoraggia nella bontà di quello che stiamo facendo. Vi assicuro, per arrivare all’obiettivo che ci siamo proposti c’è l’impegno personale del sottoscritto che ha lavorato fino a poco tempo fa a fianco di coloro che adesso sono là è sempre loro vicino, e non è detto che non sia chiamato a dare di nuovo il suo diretto contributo. Uniti ce la faremo un abbraccio a tutti”.