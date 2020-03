La Fondazione 'Borea-Massa' introduce iniziative per mantenere i contatti tra ospiti e parenti (Foto)

Iniziative che partono con le videochiamate Skype, attraverso l’uso di un tablet, arrivando fino alla stesura di un cartellone “Andrà tutto bene".

Il cartellone, esposto all’esterno della sede è un'idea che parte dall'utenza, dal bisogno di mantenere i contatti, di farsi sentire, di far sapere che siamo uniti e vi pensiamo. È stato realizzato nell'attività artigianale, con l'uso di tempere, pennelli, spugne, teli di stoffa. Un’attività di gruppo che ha coinvolto molti e nella quale si sono divertiti a sperimentare colori, materiali e tecniche insieme.

Sono state raccolte frasi di ospiti e operatori: "una semplice influenza" "una strage" "una situazione da gestire con cura" "non succederà a me" "mi manca mia figlia" "si chiama corona perché è il re dei virus?" "Finché non sei coinvolto personalmente... non te ne rendi conto dell'importanza... pensi che sia una cosa che può succedere solo a gli altri", concludendo "speriamo vada tutto bene".

“Noi saremo più uniti di prima – sottolineano dalla Fondazione Borea-Massa - sentendo risuonare con forza il valore di un abbraccio, di una carezza, di uno sguardo più vicino”.