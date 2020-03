Imperia: comprava mascherine al supermercato a 30 centesimi e le rivendeva a 5 euro, farmacista denunciato

E’ stato grazie alla segnalazione di un cittadino coscienzioso che ha consentito, nei giorni scorsi ai finanzieri della Compagnia di Imperia, di sequestrare in una farmacia dell’entroterra numerose mascherine poste in vendita in maniera inusuale e ad un prezzo decisamente maggiorato.

I dispositivi di protezione, precedentemente acquistati presso un supermercato del savonese al prezzo di 30 centesimi, venivano imbustati dal titolare della farmacia in sacchetti di plastica trasparente da congelatore tipo Cuki gel per alimenti con una manifattura approssimativa e priva di ogni accorgimento per evitare eventuali contaminazioni.