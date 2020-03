|

Gianni Berrino a ‘2 ciapetti con Federico via skype’ critica il Decreto Cura Italia: “Male per disoccupati stagionali e lavoratori autonomi” (Video)

“Bene per la cassa integrazione in deroga, male per la durata, malissimo per quanto riguarda le altre categorie, come i lavoratori stagionali che tra Febbraio e Marzo dovevano prendere servizio o anche i lavoratori autonomi”.

“Ora esamineremo il documento nei dettagli i maniera approfondita, ma da una prima analisi possiamo dire che ci aspettavamo molto di più”. Così l’assessore regionale al lavoro e al turismo Gianni Berrino, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico via skype’, commenta il Decreto Cura Italia varato dal Governo. “Bene per la cassa integrazione in deroga, male per la durata, malissimo per quanto riguarda le altre categorie, come i lavoratori stagionali che tra Febbraio e Marzo dovevano prendere servizio o anche i lavoratori autonomi”. Il quadro raffigurato non è quindi dei più confortanti secondo Berrino, proprio per l’esclusione di alcune categorie che compongono una porzione importante dell’economia ligure.

Federico Marchi

