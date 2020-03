Emergenza Coronavirus: sicurezza nelle Farmacie, arrivano le paratie in plexiglas per tutelare il personale

In questo periodo di emergenza legata al Coronavirus, le farmacie della provincia di Imperia si stanno iniziando a dotare di alcune barriere protettive utili per tutelare il personale. Ad esempio, nella Farmacia Revelli, nel centro di Arma di Taggia, grazie all’associazione provinciale di categoria, sono state posizionate delle nuove paratie in plexiglas.



Si tratta di un sistema complementare alle misure straordinarie già adottate, dall’uso di guanti, mascherine e gel disinfettante, passando per i cordoni di sicurezza ed arrivando ad una gestione della clientela che comporta l’ingresso di poche persone alla volta, con il rigoroso rispetto di almeno un metro di distanza tra ognuno dei presenti. Queste barriere contribuiscono alla tutela del personale in servizio al bancone, essendo questi lavoratori molto a rischio rispetto ad altre categorie.



Infatti i farmacisti così come il personale sanitario sono letteralmente in prima linea nel fronteggiare questa pandemia. Quindi ogni strumento utile ad evitare il diffondersi del Covid-19 deve essere attuato se si considera l'importantissimo ruolo delle farmacie, l'ultimo tipo di attività che potrebbe essere costretto a chiudere in un momento come questo.



Inoltre, proprio perchè a stretto contatto con la gente, le farmacie hanno anche il polso della situazione. Da quando è iniziata l’emergenza ad oggi, sono ancora tantissime le persone che chiedono quotidianamente mascherine o gel disinfettante ma anche altri prodotti iniziano a farsi strada. Sono sempre di più i clienti che vorrebbero acquistare anche integratori immunostimolanti o l’alcool.



Si tratta di richieste non casuali. Visto che gli altri presidi sono pressoché introvabili, e persone si stanno dirigendo verso ulteriori strumenti complementari per evitare il contagio da COVID-19. C'è chi punta su una maggior difesa immunitaria con un miglior apporto vitaminico e chi punta invece sulle soluzioni casalinghe per igienizzare spazi e ambienti. In tutto questo, le farmacie si stanno attrezzando per riuscire a rispondere alla domanda ma presto potrebbero esserci difficoltà a reperire anche queste ulteriori tipologie di prodotti.