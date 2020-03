Emergenza Coronavirus: inizia la settimana e Sanremo si riattiva, ieri 84 controlli e quattro denunce da parte della Polizia Municipale (Foto)

Dopo un weekend all’insegna delle strade deserte, ieri mattina Sanremo si è riattivata. Sono così ripresi i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine che hanno monitorato sia gli spostamenti in auto che quelli a piedi.





La Polizia Municipale ha controllato in totale 84 persone, quattro delle quali sono state denunciate per inosservanza al Decreto ‘Io resto a casa’. Gli agenti sono entrati in azione anche per verificare il rispetto delle regole anche in 46 esercizi commerciali. In questo caso non sono state emesse sanzioni, tutto regolare.