Bordighera: raccolta la richiesta di Ramoino, da oggi al 3 aprile sospeso il pagamento delle aree di parcheggio blu

Anche la città di Bordighera ha deciso di sospendere il pagamento delle aree di parcheggio blu come inoltre richiesto questa mattina dal Consigliere comunale del gruppo misto Giovanni Ramoino.

"La delibera è in vigore a partire da oggi sino al 3/04/2020 - spiega il Sindaco Vittorio Ingenito - e prevede fino alla stessa data, la sosta libera nei parcheggi regolamentati dal disco orario. I titolari di abbonamento vedranno prorogata la validità del proprio abbonamento per un periodo pari a quello della sospensione dei pagamenti.