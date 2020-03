Ore 12: scattano i controlli al confine italo-francese, il Sindaco Scullino "Al momento nessuna chiusura, vedremo" (Foto e Video)

“Ho parlato con gli agenti della Polizia francese ed ho chiesto cosa faranno da oggi. Mi hanno detto che faranno le stesse cose che facciamo dalla nostra parte. Al momento non c’è nessun tipo di consegna ma bisognerà vedere nel pomeriggio. Passa sicuramente poca gente ma non c’è nessuna consegna per chiudere le frontiere”.

Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino che, a mezzogiorno, si è presentato al confine di Ponte San Ludovico per capire cosa sarebbe accaduto allo scoccare dell’ora alla quale è entrato in vigore il Decreto emesso ieri dal Governo transalpino.

A mezzogiorno, infatti, sono scattate le nuove disposizioni francesi sui controlli al confine con l’Italia. Abbiamo vissuto gli ultimi 10 minuti prima dell’instaurazione dei nuovi controlli della polizia francese per l’ingresso in territorio transalpino mentre quelli italiani erano già attivi da diversi giorni per l’emergenza Coronavirus.

Dalle 11.50 alle 12.05 non è cambiato moltissimo anche se i mezzi vengono ovviamente controllati con maggiore attenzione. Gli agenti della Gendarmerie francese chiedono le certificazioni agli autisti che entrano in Francia e, quindi, in entrambi i sensi i controlli si sono decisamente inaspriti per l’emergenza Covid-19, che si vive in tutta Europa e, ovviamente anche nei due paesi al confine.

Vedremo cosa accadrà nel pomeriggio. Sicuramente i controlli saranno maggiori dei giorni scorsi in ingresso in Francia, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto al normale. Bisognerà utilizzare le autocertificazioni, sia quella italiana che quella francese per poter attraversare il confine in entrambi i sensi di marcia.