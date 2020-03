Accogliendo l’invito del Dott. Mascelli, tramite l’associazione 'Cuore in movimento' a raccogliere fondi per l’acquisto di mascherine per l’Ospedale di Sanremo, la Camera Civile di Sanremo-Imperia e gli Avvocati del Foro di Imperia hanno effettuato una donazione di 1.000.

La donazione è stata fatta in memoria e nel ricordo della collega Avvocato Gabriella Calagrande, di recente scomparsa.