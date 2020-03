Vincenzo Giacovelli (Uil Trasporti) chiede ad Amaie Energia le condizioni di sicurezza per tutti i dipendenti

“In questo momento molto particolare che caratterizza l’intero paese, quale rappresentante sindacale Uil Trasporti sono vicino e mi unisco al lavoro esemplare che in oggi viene svolto dai lavoratori di Amai Energia srl nel cercare di garantire l’espletamento dei servizi indispensabili oltre alla disinfestazione della città”.

Interviene in questo modo Vincenzo Giacovelli, che prosegue: “Preso atto delle misure che intende adottare l’azienda ed in risposta al comunicato di ieri dell’azienda, cosciente che lo sforzo compiuto dai lavoratori assume in questo particolare momento un significato molto particolare, da considerarsi quale atto di grande responsabilità verso l’intera comunità, chiedo pertanto che vengano garantite loro le condizioni di massima sicurezza. A tal proposito confermo l’ampia collaborazione da parte mia, disponibile fin dell’immediato ad un incontro nel rispetto delle dovute misure preventive, al fine di trovare soluzioni comuni che limitino il rischio per tutti i lavoratori, nel rispetto delle direttive ad oggi impartite”.

“Inutile ricordare alla popolazione e all’azienda – termina Giacovelli - che non potrà essere richiesto ai soli lavoratori rimasti operativi di svolgere i servizi dei colleghi assenti”.