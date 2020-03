La Cna Pensionati della Provincia di Imperia a sostegno di chi lotta in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus

“Anche la CNA Pensionati della Provincia di Imperia dà il proprio piccolo contributo e sostegno alla lotta contro il Coronavirus, con il pensiero rivolto a chi sta conducendo questa difficile battaglia in primissima linea. L’associazione infatti ha deciso di devolvere cinquemila euro all’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 Imperiese per l’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione”.

A riferirlo è la stessa associazione, nella persona del Presidente territoriale CNA Pensionati Imperia, Marcello Mori, che continua “Un supporto alle persone ed al nostro territorio da parte della nostra Associazione, con un grande obiettivo, quello di promuovere l'attenzione verso le persone malate, i loro cari e per solidarietà verso tutti gli operatori che stanno compiendo veri e propri miracoli per fronteggiare questa emergenza sanitaria".

“Come Presidente di CNA Pensionati Imperia, che accoglie e rappresenta oltre 2.000 soci pensionati, consiglio caldamente chi ha più di 65 anni di porre una maggiore attenzione verso se’ stesso. Oltre alle disposizione del Ministero della Salute, anche la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia infatti raccomanda attenzione, perché afferma che in questa fascia d’età l’infezione da Coronavirus può essere più aggressiva perché la senescenza del sistema immunitario e le malattie croniche espongono l’anziano a un rischio non di maggior contagio, ma di sviluppare un’infezione decisamente più grave. Raccomando dunque di seguire i cinque consigli che la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia ha elaborato, indicazioni da seguire e davvero utili per difendersi dal rischio di contagio del Coronavirus".

Ecco i consigli e le raccomandazioni di seguito:

1. Dare ascolto solo alle fonti ufficiali, cioè alle comunicazioni e disposizioni ministeriali. Va ignorato qualunque richiamo a supposti strumenti preventivi o terapeutici ad hoc.

2. È comunque opportuno non esporsi al freddo, che facilita la diffusione del virus.

3. È bene conoscerne i sintomi, non per essere presi dalla paura, ma per valutarli razionalmente. Febbre, astenia con eventuali dolori muscolari e, meno, tosse secca sono i sintomi classici. L’impronta prettamente respiratoria (affanno e tosse con catarro) non è comune all’esordio, lo diviene tardivamente. Trattandosi di sintomi condivisi con altre malattie, infettive e non, è bene non allarmarsi, consultare il proprio medico e fare un’attenta analisi dei contatti.

4. Bisogna aderire scrupolosamente a qualunque misura suggerita dal Ministero della Salute e dal medico, anche se limitativa delle attività personali. Eventuali protezioni, se suggerite, andranno applicate, ricorrendo solo a quelle specificamente certificate.

5. È particolarmente importante per gli anziani limitare le occasioni di contagio e avere una elevata soglia di attenzione ai sintomi iniziali (febbre, astenia e mialgie, tosse secca).

E conclude Mori: “CNA Pensionati si unisce all'appello rivolto dalle Istituzioni a tutta la cittadinanza e in particolare alla popolazione over 65 per limitare il contagio da COVID-19. Solo uniti, ed aggiungo, informati, si vince”.