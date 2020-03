Circolazione lavoratori frontalieri italiani in Francia e nel Principato di Monaco, ecco tutte le info

La FAI Associazione Frontalieri, informa sulle condizioni necessarie per circolare nel territorio francese in particolare riferimento ai lavoratori frontalieri italiani in Francia e nel Principato di Monaco.

“È indispensabile – spiega il Segretario Roberto Parodi - procurarsi una autocertificazione denominata ‘Attestation de déplacement dérogatoire. È necessario, congiuntamente, avere un giustificativo del datore di lavoro denominato Justificatif de Déplacement Professionnel (QUI).

Questi documenti sono anche scaricabili dal sito https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Con questi documenti è permesso ,in territorio Francese,viaggiare tra casa e il luogo di esercizio dell'attività professionale, quando sono essenziali per l'esercizio di attività che non possono essere organizzate sotto forma di telelavoro o di viaggio. Ricordo inoltre l'utilizzo, in territorio italiano, l'utilizzazione del autocertificazione di lingua italiana predisposta dalle autorità italiane per le stesse motivazioni”.