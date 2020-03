Bordighera: richiesta del Consigliere Giovanni Ramoino "Sospendere il pagamento dei parcheggi blu"

Il Consigliere comunale del gruppo misto a Bordighera, Giovanni Ramoino, ha inviato una missiva al Sindaco Vittorio Ingenito, con la richiesta di sospendere il pagamento dei parcheggi ‘blu’ fino al 4 aprile. La richiesta del Consigliere è stata protocollata questa mattina in Comune, in questo momento particolarmente difficile dettata dall’emergenza Coronavirus.

Ramoino ha chiesto la sospensione del pagamento per i cittadini che sono costretti a spostarsi per lavoro o per necessità. Sul cruscotto dovrà essere ovviamente esposta l’autocertificazione per rammentare il motivo dello spostamento.

“Mi sembra un provvedimento corretto da prendere – ha detto Ramoino – come fatto già a Sanremo e Ventimiglia. Mi auguro che il Sindaco prenda al più presto in considerazione la mia proposta, per andare incontro ai bisogni dei cittadini in questo drammatico momento per tutti”.