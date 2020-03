andratuttobene: a Sanremo News e Imperia News foto e video da tutta la nostra provincia con i vostri arcobaleno

Anche oggi sono state moltissime le foto (anche un paio di video) arrivate al nostro indirizzo mail redazione@sanremonews.it, da parte dei bambini (in collaborazione con i genitori) nell’ambito dell’iniziativa #andratuttobene, che è stata lanciata in tutta Italia, per l’allarme Coronavirus.

Abbiamo ricevuto gli splendidi lavori dei più piccoli ma, oggi anche sul 'pancione' di una lettrice che è in dolce attesa, Lallina. Gli altri sono: Charlotte e Camilla; Giulio e Gabriele; Benedetta, Emanuela, Emiliano e Francesco; Piera e Antonio; Camilla e il cagnolone Bianca; Piera e Antonio ed altri che non hanno indicato i loro nomi.

Come sempre tutti portano i colori dell’arcobaleno per rasserenare questo difficile momento per tutta Italia e che, purtroppo, si sta allargando all’Europa intera viste le notizie che ci arrivano dagli altri paesi del vecchio continente.