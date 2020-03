Enpa di Sanremo: un'adozione del cuore per la gattina Stregatta

Stregatta la gattina della foto ha circa 2 anni fiv e felv negativa. È un'adozione del cuore in quanto ha una zampina offesa ma lei non si fa problemi e si arrampica come se avesse tutte e 4 le zampine sane. È un po' timidina ma quando conosce è dolcissima. Nel caso venisse adottata verrà data sterilizzata.

È una piccola principessina che aspetta una mamma e/o un papà tutti per lei. Diamole una possibilità.

È al rifugio Enpa che, dato il momento, è chiuso al pubblico ma chi fosse interessato può telefonare al 0184 575000 e lasciare un messaggio chiaro con il proprio recapito telefonico in segreteria e verrà richiamato per accordi.