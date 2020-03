Taggia ai tempi del Coronavirus, il gruppo Levà C'è organizza alle 16 una tombolata su Facebook

A Taggia, anche il gruppo 'Levà C'è' ha deciso di dare il proprio contributo per aiutare le persone a trascorrere il tempo in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus. Come? Con una tombola in programma oggi pomeriggio alle 16.



Le persone devono rimanere chiuse il più possibile in casa nell'ambito delle disposizioni governative per contrastare il diffondersi del contagio. Così lo scanzonato gruppo del quartiere di Levà ha scelto di aiutare anziani e famiglie con la creazione di un evento che si terrà completamente online.

Visto che non si potrà giocare fisicamente tutti insieme, Levà C'è ha scelto di adattarsi a queste restrizioni proponendo una versione del tradizionale gioco in chiave social. Per partecipare bisognerà iscriversi via Facebook, attraverso la pagina del gruppo, lasciando il proprio nominativo e poi si potrà giocare guardando la diretta che partirà nel pomeriggio.



"Oltre a questo bisognerà procurarsi una cartella per giocare tutti insieme - spiegano gli organizzatori - I vincitori potranno ritirare i premi, più che altro simbolici, alla prima manifestazione che farà Levà c'è".