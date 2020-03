|

Scattata da oggi la chiusura anche in Spagna. Il racconto di un sanremese a '2 ciapetti con Federico via skype'

Gli italiani sono stati visti come untori dell'Europa agli occhi degli spagnoli ? "No, come popoli noi italiani e spagnoli siamo fratelli - ha risposto Roberto Guglieri - la Spagna ora si rispecchia nell'Italia e ha adottato le stesse misure".

Ieri sera il Governo spagnolo ha dichiarato lo stato di allarme e da questa mattina è scattata la chiusura di bar, ristoranti e negozi come in Italia. A parlarne a '2 ciapetti con Federico via skype' è Roberto Guglieri, sanremese che da diversi anni vive nella città di Sabadell vicino a Barcellona. Al via quindi da oggi anche in Spagna i controlli delle forze dell'ordine ma in maniera diversa rispetto all'Italia (con un'autocertificazione a voce). Gli italiani sono stati visti come untori dell'Europa agli occhi degli spagnoli ? "No, come popoli noi italiani e spagnoli siamo fratelli - ha risposto Roberto Guglieri - la Spagna ora si rispecchia nell'Italia e ha adottato le stesse misure".

Federico Marchi

