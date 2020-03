Sanremo: prima domenica da Coronavirus quando dovevano esserci i carri fioriti, strade deserte ma 12 denunce per inosservanza del Decreto (Foto)

Prima domenica con ‘tutto chiuso’ anche nella nostra provincia. Ed è stata una giornata festiva davvero particolare perché, oltre al fatto che quasi tutti hanno rispettato le direttive del Decreto, doveva essere anche la domenica del corso fiorito a Sanremo. Vedere le strade, fotografate ieri pomeriggio da Tonino Bonomo fa un certo effetto.

Nella seconda domenica di marzo (ma anche il sabato) eravamo abituati a vedere una città pulsante, con bar e ristoranti stracolmi, con le bande nel pomeriggio prefestivo e gli splendidi carri la domenica. Tutto questo è rimasto solo nella nostra mente, perché ieri non si è svolto. Strade deserte che nemmeno ad agosto con tutti in spiaggia si vedono e la gente diligentemente a casa (tranne pochi) per rispettare quanto chiesto dal Governo.

Un anno fa avevamo trascorso il fine settimana a raccontarvi e documentarvi una splendida manifestazione che, ovviamente, tornerà il prossimo anno. Quest’anno, invece, siamo stati costretti a raccontarvi quasi esclusivamente del Coronavirus e di tutte le sue sfaccettature in chiave provinciale e regionale.

Ieri, nella prima domenica di quarantena, è intervenuto da casa anche il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Ribadisco l'importanza di restare a casa e di osservare le direttive impartite. Insieme alle Forze dell'ordine, i nostri agenti di Polizia locale, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, sono tutti impegnati sul territorio a controllare. Ieri sono state fermate un centinaio di persone e 12 sono state denunciate per inosservanza delle ordinanze. La risposta di Sanremo è generalmente buona, con poche eccezioni. Cerchiamo di azzerare pure quelle. Lo ripeto perché è davvero importante, restate in casa: i prossimi giorni saranno cruciali per il Paese nel tentativo di rallentare l'epidemia”.

Oggi ricomincia una settimana dura, per tutti. In molti non andranno a lavorare e staranno a casa. Altri, e sono tanti, dovranno uscire ugualmente per poter far andare avanti il paese. Consegne, negozi ‘essenziali’ e controllo del territorio non si fermano. Ora possiamo solo sperare che, tra qualche settimana, questo possa essere ricordato solo come un brutto sogno.