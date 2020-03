In questo difficile momento per tutti i cittadini, il Consorzio Taxi Sanremo, a nome di tutti i soci, ha deciso di partecipare attivamente alla raccolta fondi promossa dall'associazione ‘Cuore in Movimento’.

I tassisti matuziani hanno donato una somma all'Ospedale di Sanremo, che servirà all'acquisto di mascherine necessarie a tutto il personale impegnato a garantire a tutti efficace assistenza. Un messaggio che termina con un semplice ma molto significativo “Grazie di Cuore”.