Sanremo: emergenza Coronavirus, tutti i posteggi 'blu' della città saranno gratuiti fino al 4 aprile

"Dopo la gratuità totale del parking dell’Ospedale, questa mattina abbiamo definito la sospensione dei pagamenti in tutti i posteggi blu a raso", lo comunica l'Amministrazione comunale sanremese al termine di una nuova riunione, stamattina, tra il sindaco Alberto Biancheri, l'assessore alle finanze Massimo Rossano e l'assessore alla viabilità Massimo Donzella.

Il provvedimento, a cui si stava lavorando da qualche giorno insieme ad altre iniziative, varrà fino al 4 aprile, con facoltà di proroga. L'iniziativa è volta ad aiutare i cittadini in questo difficile momento e si inserisce in un pacchetto di provvedimenti economici che l'Amministrazione comunale ha già varato come primo aiuto in questa fase emergenziale.