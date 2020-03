Non tutti ma in tanti ieri con le luci spente alle 21: le forze dell'ordine "Ci hanno ringraziati è stato emozionante"

Non ha avuto un enorme successo, con la partecipazione a macchia di leopardo, ma anche a Sanremo in molti hanno partecipato al ‘flash mob’ di ieri sera, che invitava tutti alle 21, a spegnere le luci di casa ed affacciarsi con la ‘torcia’ del cellulare.

Chi ha urlato dal terrazzo “Ce la faremo”, chi ha suonato musica e chi si è improvvisato cantante. Un po’ di tutto per esorcizzare questo difficile momento per tutti. Tutti alle finestre e sui terrazzi con una luce puntata verso il cielo.

E ci arriva anche la testimonianza da una pattuglia delle tante forze dell’ordine che era in strada, ieri sera alle 21, per la sicurezza dei cittadini: “Siamo passati con l'auto di servizio e i lampeggianti accesi – ci hanno scritto con un messaggio whatsapp - nei quartieri di Baragallo e San Martino, ma anche in via San Francesco nel centro. La gente ci ha salutato con applausi e grida di incitamento. Noi abbiamo contraccambiato con brevi colpetti di sirena. E' stato molto emozionante. Un modo per scaricare stress e tensioni accumulati in questo tremendo periodo che ci fa sentire tutti un po' più vicini anche se distanti per… decreto”.