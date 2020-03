L’emergenza Coronavirus al di là dei confini: la testimonianza da Parigi “Qui la consapevolezza della diffusione è arrivata più tardi, la situazione italiana ha avuto effetto”

Ormai è cosa palese: l'Italia ha affrontato l’emergenza Coronavirus con un’attenzione tale da essere ora d’esempio per i Paesi che in precedenza sembravano fare finta di niente. L’attenzione maggiore, proprio in queste ore, è rivolta alla Francia dove tutto sembra essere partito con grande ritardo tanto che, nello scorso weekend, si sono svolte regolarmente le elezioni comunali in moltissime città.

Abbiamo quindi chiesto una testimonianza diretta a Ilaria Franco, bordigotta, ormai parigina d’adozione. Vive e lavora nella capitale francese e può quindi scattare una fotografia precisa dell’emergenza Coronavirus vista dagli occhi dei francesi.

(Per dovere di cronaca e per attinenza con le ultime notizie comunichiamo che l’intervista è stata realizzata domenica).

Partiamo dal principio: che aria si respira in queste ore a Parigi?

“Un po’ di inquietudine, ma l’effetto delle misure restrittive comincia solo oggi a vedersi. In uno dei primi giorni di sole primaverile, non ho visto molte differenze di comportamento, ma da domani sicuramente l’impatto, anche psicologico, sarà più evidente”.

In Francia c’è stato davvero un ritardo sensibile nella percezione dell’emergenza?

“Sicuramente, rispetto all’Italia, la consapevolezza della diffusione del virus e dell’emergenza è arrivata più tardi (le vacanze prenotate erano ancora una preoccupazione per molti fino alla settimana scorsa), ma la situazione italiana ha avuto un forte effetto sulla percezione degli eventi e suscitato più preoccupazione”.

Pensi che le elezioni abbiano influito sulla decisione di non adottare misure drastiche nei giorni scorsi?

“Penso che il governo abbia preso in considerazione tutti i fattori possibili nelle sue decisioni, quindi sicuramente anche le conseguenze per le elezioni e la loro importanza per l’amministrazione del paese”.

Che idea hanno i parigini delle misure adottate in Italia?

“Misure così forti in un paese vicino, simile e democratico hanno sorpreso molti; l’attualità italiana naturalmente non era al centro dell’attenzione prima degli ultimi eventi, tuttavia non ho percepito critiche, bensì curiosità e supporto per le nostre famiglie in Italia”.

Sui media italiani leggiamo di una forte divisione dei francesi in merito alle misure da adottare. È davvero così?

“Non ho riscontrato particolari divisioni qui a Parigi, molte persone con cui ho parlato presagivano già un’evoluzione simile all’Italia. La maggior parte delle divisioni erano sul mantenimento delle municipali questo fine settimana”.

Pensi che anche in Francia si arriverà a una “chiusura totale” come in Italia?

“Molto probabilmente. L’evoluzione delle misure prese è stata più rapida, dalla chiusura delle scuole annunciata giovedì alla chiusura di tutti i commerci “non essenziali” sabato sera. Circolano già voci di ulteriori provvedimenti a partire da martedì”.

Come stai seguendo le vicende italiane?

“Tramite il contatto quotidiano con la mia famiglia, i quotidiani online italiani, ma anche tramite la stampa estera”.

Infine un messaggio per amici e parenti che stanno fronteggiando l’emergenza in Italia e in Liguria

“La frase di saluto di questi tempi è diventata “Prends soin de toi”. Prendetevi cura di voi stessi e dei vostri cari e coraggio per le prossime settimane”.