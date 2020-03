L’Amministrazione di Ventimiglia sempre più impegnata nell’assistenza dei soggetti più vulnerabili

L’Assessore ai servizi sociali di Ventimiglia, Mabel Riolfo, invita chi è in difficoltà a chiamare e farsi aiutare: “Gli anziani, i soggetti deboli o meno fortunati, particolarmente in questo periodo difficile – evidenzia l’Amministratore frontaliero - non devo esitare a chiedere aiuto, abbiamo attivato grazie ai nostri uffici comunali coordinati dalla dirigente Monica Bonelli, alla protezione civile sempre presente e attiva, alle forze di volontariato e alle pubbliche assistenze, nel caso del nostro territorio la Croce Verde e Rossa, dei servi in rete che sono in grado di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di un supporto o di assistenza”.

Accanto al 800 593 235, Numero Verde messo a disposizione dalla Regione, l’Amministrazione della Città di Ventimiglia ha attivato un proprio numero, 0184 6183220, dedicato agli anziani che vivono soli ed hanno reti personali fragili, attivo dalle 8 alle 22 sette giorni su sette. Contattando questi numeri le persone anziane potranno richiedere servizi come la consegna di spesa o farmaci a domicilio, il disbrigo di piccole commissioni o semplicemente compagnia telefonica.

“Ringrazio tutti gli operatori impegnati e i volontari per questo loro grande gesto di solidarietà e amore verso gli altri - conclude l'assessore Riolfo – ed anche il sindaco Scullino e l'intera Giunta sempre presenti, una squadra affiatata, l'assessore Matteo De Villa ha coordinato la formazione dell'elenco dei tanti negozi di alimentari che hanno offerto il servizio di consegna a casa della spesa”.

Gli interventi potranno essere svolti dagli operatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare, dai Custodi Sociali e dai Volontari messi a disposizione dalla Protezione Civile. Per i farmaci che necessitano di prescrizione possono essere i Medici curanti ad attivare la consegna a domicilio per i propri pazienti segnalando alla Croce Verde Intemelia i dati del paziente e il nome della farmacia presso cui è stata depositata la ricetta.

Le Farmacie Morel, Quaglia e Roya effettuano direttamente le consegne a domicilio; la Farmacia Agosta da sempre svolge il servizio per i cittadini residenti nella Città Alta, mentre la Farmacia di Latte aderisce al numero verde FederFarma (contattare il numero 800189521). “Restate a casa… andrà tutto bene… noi siamo qui!” termina l’Assessore Riolfo.