“Io resto a casa”: spunti positivi e risvolti più complessi nel nostro focus con lo psicologo Davide Bellini (Video)

L'inasprimento del Decreto “Io resto a casa” sta inevitabilmente cambiando le nostre abitudini quotidiane. Una giusta, ma difficile, 'clausura' che da un lato ci aiuterà nella lotta contro il contagio e dall'altro segnerà una generazione che farà fatica a dimenticare questi mesi.

Ne parliamo oggi con lo psicologo e psicoteraputa Davide Bellini. Dai primi giorni di moderato entusiasmo per un'inattesa novità, fino a quando stare chiusi in casa sarà parte della nostra quotidianità. Per poi chiudere con un ritorno alla normalità che, però, potrebbe essere anche meno entusiasmante e travolgente di come lo stiamo immaginando.

L'intervista al dott. Davide Bellini