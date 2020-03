Emergenza Covid-19, ultimatum della FISAC Cgil Imperia a tutte le agenzie di Banca Intesa Sanpaolo

La FISAC Cgil Imperia ha inviato una lettera a tutte le agenzie di Banca Intesa Sanpaolo e agli uffici competenti, oltre che per conoscenza al Prefetto, in quanto ritiene che una Banca che ha prodotto nel corso del 2019 4 miliardi di utili debba concedere ai propri dipendenti la possibilità di autoproteggersi con gli strumenti necessari che ad oggi invece non sono stati forniti (guanti gel e mascherine schermature in plexiglass).

“L'azienda scarica sui dipendenti – si legge nella nota - la responsabilità di tenere la distanza di protezione (maggiore di un metro) tra gli stessi colleghi, tra colleghi e clienti e tra i clienti all'interno della banca, ma non permette agli stessi di poter usufruire, se necessario degli strumenti di auto protezione”.

“In considerazione del DCPM dell’11/03/2020 ed in particolare dell’Art 1 punto 4 che prevede che restino garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari e sempre del medesimo Decreto l’art 1 punto 4 lettera d) che richiede di assumere protocolli di sicurezza anti contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti individuali e la lettera e) del medesimo articolo e punto che richiede l’incentivazione di operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro: siamo a richiedervi formalmente di non aprire al pubblico qualora nella vostra/e Agenzia/e queste dotazioni risultassero carenti e non adeguate alla situazione di emergenza pandemica cosi come dichiarato dal WHO in data 11/03/2020.

Per queste ragioni siamo ad invitarvi a fornire con estrema urgenza a tutto il personale materiale adatto all’autoprotezione quali guanti, mascherine e liquidi igienizzanti oltre che barriere in plexiglass, in quanto impossibile dimostrare con certezza che la distanza interpersonale di un metro sia rispettata ovunque; a verificare che gli accessi alle agenzie siano contingentati così come gli accessi alle aree self e che tutte le tastiere in utilizzo al personale ed ai clienti siano igienizzate nella maniera corretta in quanto veicolo di contagio.

Vi chiediamo infine di effettuare quanto prima le sanificazioni previste dal decreto di cui sopra, che ci risultano non essere state effettuate. In caso non attivaste immediatamente queste iniziative saremmo costretti a denunciare la situazione in cui versa/no la/e vostra/e agenzia/e alle autorità competenti”.