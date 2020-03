Emergenza Coronavirus: in Liguria 93 casi positivi in più rispetto a ieri, in totale sono 617. Sale a 50 il bilancio delle vittime

Sale a 617 il totale delle persone positive al Coronavirus in Liguria, 93 in più rispetto a ieri. Sono 328 gli ospedalizzati (9 in più di ieri), 73 dei quali in Terapia Intensiva (7 più di ieri) e sono così suddivisi: Asl1 39 (di cui 8 in terapia intensiva), Asl2 89 (12), Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 3, Asl3 Villa Scassi 17, Asl3 Micone di Sestri Ponente 1, Asl4 13 (4), Asl5 33 (10), San Martino 85 (24), Galliera 30 (7), Evangelico 38 (8). Al domicilio sono 247 (più 75 rispetto a ieri). Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 42 (9 in più di ieri).



I deceduti ad oggi sono complessivamente 50 dall’inizio dell’emergenza (più 17 rispetto a ieri).



In tutta la regione sono 1635 i casi di sorveglianza attiva, così suddivisi: Asl1 282, Asl2 316, Asl3 273, Asl4 358, Asl5 406.

Il dettaglio delle chiamate al 112 Liguria

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 15 alle 17:00 del 16 marzo

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3173 (4609)

Chiamate gestite: 2797 (4044)

Transitate al PSAP2: 1566 (2400)

Filtrate: 1231 (1644)

Informazioni 679 (1001)

Altro: 376 (565)



Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1221 (1857)

118 Genova: 613 (949)

118 Savona: 188 (284)

118 Imperia: 172 (256)

118 La Spezia: 130 (186)

118: Lavagna: 87 (178)

Altri fuori Regione: 42 (132)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 679 (1001)

325 (447) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

121 (196) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

233 (324) che volevano solo informazioni