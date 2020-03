Emergenza Coronavirus, Conte annuncia il decreto ‘Cura Italia’: “Una manovra economica poderosa con flussi per 350 miliardi, l’Europa ci segua” (Video)

È arrivato nel primo pomeriggio l’annuncio del Governo in merito al Decreto ‘Cura Italia’, le misure economiche dell’esecutivo per tendere la mano a imprese e famiglie in piena emergenza Coronavirus.

“Una manovra economica poderosa con flussi per 350 miliardi, l’Europa ci segua, non combattiamo un'alluvione con secchi e stracci, ma vogliamo costruire una diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori” ha dichiarato il Premier Giuseppe Conte. È stato poi Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze, a esporre i provvedimenti inseriti nel Decreto. Sono previsti 3 miliardi e mezzo per finanziamenti per il sistema sanitario e di Protezione Civile, oltre a 10 miliardi come sostegno all’occupazione e lavoratori con ammortizzatori sociali. Saranno tutelati anche i lavoratori stagionali con 600 euro per il mese di marzo, oltre all’estensione del congedo parentale e un voucher baby sitter, senza dimenticare la sospensione alle rate di prestiti e mutui.

