Emergenza Coronavirus: ad Imperia la Casa di Cura Sant'Anna mette a disposizione 6 posti letto per pazienti in dimissione ospedaliera

La Casa di Cura Sant'Anna di Imperia si rende immediatamente disponibile presso la propria struttura ad accogliere almeno 6 posti letto per pazienti in dimissioni ospedaliere protette. In questo periodo di emergenza sanitaria per Coronavirus, la struttura assistenziale di Imperia è restata regolarmente attiva ed operativa nell'assistenza ai propri pazienti ed ospiti degenti.



"La disponibilità della Casa di Cura, riguarda almeno 6 camere singole dotate di assistenza sanitaria con ogni confort: servizio igienico e doccia in camera, impianto di chiamata e letto medicalizzato. - spiegano dalla direzione - Sono già state individuate le figure sanitarie altamente qualificate (medici, infermieri ed operatori socio sanitari) che potranno prendersi cura dei nuovi pazienti in ingresso".