Emergenza Coronavirus: a Taggia il Mercato degli Agricoltori locali resiste nonostante il clima di incertezza

A Taggia il mercato degli agricoltori locali resiste e tiene aperto nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus. Una realtà che accomuna dieci banchi di frutta, verdura e prodotti caseari, tutti a km 0, lotta in un momento di crisi.



I ‘Farmer Market’ non sono contemplati all’interno delle ordinanze per contrastare la diffusione del Covid-19. Infatti, a differenza dei mercati settimanali interrotti, questi banchi sono autorizzati alla vendita. Il mercato dei produttori locali espone su tutto il territorio comunale tabiese, dalle 7.30 alle 13.30: al martedì ed al venerdì su Arma di Taggia, al mercoledì su Taggia ed al giovedì su Levà.



Di fronte all'eccezionalità della situazione, da tempo questi venditori hanno adottato tutte le misure precauzionali necessarie imposte alle attività che rimangono aperte ed a contatto con il pubblico. Infatti la maggior parte dei venditori usa le mascherine, tutti hanno i guanti e vige il rispetto di almeno un metro di distanza tra le persone.



Passeggiando tra i banchi c’è preoccupazione per l’attuale situazione. Appare chiaro a tutti come l’emergenza sanitaria stia danneggiando seriamente i comparti dell’economia. Nonostante questo mercato possa continuare ad aprire, la crisi si fa sentire.



Meno persone in giro vuol dire anche meno clienti. A questo si aggiunge anche la chiusura delle attività di ristorazione. Tante piccole voci che contribuiscono ad un clima incerto. Difficoltà che oggi non fermano la speranza e buona volontà di questi venditori che ci credono e vogliono continuare a fornire il loro servizio considerato essenziale per la comunità