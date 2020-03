Emergenza Coronavirus: quarto decesso in provincia di Imperia, si tratta di un 90enne di Riva Ligure

C’è purtroppo da registrare il quarto decesso per Coronavirus della nostra provincia. Si tratta di un 90enne di Riva Ligure, ma originario della provincia di Asti.

L’uomo, ricoverato al padiglione 10 dell’ospedale San Martino di Genova, è morto stanotte all’1.30. Si tratta del quinto decesso nelle ultime ore nella nostra regione dopo una paziente nata e residente nella provincia di Milano di 90 anni, morta stamani alle 6.45, di un ecuadoriano di nascita ma residente a Genova di 73 anni (stanotte alle 2.45), di uno spezzino di 87 anni (1.40 di questa notte) e, infine, il quinto è un genovese di 87 anni, deceduto alle 22.30 di ieri.

Una giornata sicuramente negativa per la nostra regione, dove purtroppo viene confermata una escalation di decessi nelle ultime ore, in attesa di conoscere il numero di casi di contagio, come sempre questa sera nel corso del solito punto che verrà fatto dalla Regione.

Al momento sono 35 i ricoverati in Malattie Infettive al San Martino di Genova, 20 in Rianimazione, 11 al Padiglione 10.