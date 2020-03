Elisa, un'infermiera del 'Giannoni' con i segni dei dispositivi di protezione: da tutti noi un enorme GRAZIE

La foto che pubblichiamo è presente su molti sui profili social. E’ ritratta Elisa, un'ottima infermiera del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’, il ‘Giannoni’.

Quelli che vedete sono i segni lasciati dai dispositivi di protezione individuale. Lei come tutti gli altri infermieri lavorano per noi facendo turni massacranti. Dire grazie non basta, aiutandoli rimanendo a casa. Solo così, anche grazie al lavoro di Elisa e di tutti i suoi colleghi #andratuttobene.

Anche noi vogliamo ringraziare Elisa e tutti gli infermieri (senza dimenticare medici, oss e coloro che gravitano attorno agli ospedali) per il lavoro che stanno svolgendo con abnegazione e dedizione. Forza Elisa!