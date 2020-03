Diano San Pietro: emergenza Coronavirus e donazione di sangue, Fidas ha raccolto 32 sacche

Anche questa volta i donatori di sangue del Golfo Dianese hanno risposto in gran numero nella raccolta periodica di questa mattina a Diano San Pietro, permettendo la raccolta di 32 preziose sacche. "In questo momento di grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il Paese, ogni più piccolo gesto di solidarietà e aiuto del prossimo è utile e meritevole" - commentano da FIDAS.



"Ringraziamo di cuore tutti i donatori, sia quelli ormai consolidati, sia chi ha approfittato del momento per avvicinarsi per la prima volta! - aggiungono - Nonostante i tempi di attesa siano stati talvolta prolungati, tutti hanno atteso il proprio turno con pazienza e spirito di collaborazione. Un ringraziamento particolare alla dottoressa e alle infermiere che, nonostante tutte le difficoltà del momento atte a garantire al massimo gli standard di sicurezza, hanno assistito i donatori con grande umanità".