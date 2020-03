Dal Principato di Monaco: positivo al Coronavirus anche il Ministro Serge Telle, sta bene ma resta a casa

Nuovo caso positivo al Coronavirus nel Principato di Monaco. Si tratta del Ministro del Governo monegasco Serge Telle, dopo che lo stesso aveva fatto il test del tampone.

Telle, che è asintomatico, è ora in isolamento a casa come prevede il protocollo di trattamento adottato dalle autorità monegasche. Il Ministro sta bene e svolge le sue attività professionali da casa, evitando ogni contatto. Gli incontri di lavoro con tutti i membri del Governo si terranno d’ora in poi in videoconferenza.

Ora è in corso un'indagine epidemiologica, per scoprire i movimenti compiuti dal Ministro negli ultimi giorni e identificare le persone con cui è stato in contatto. Intanto il Governo ha deciso di svolgere da oggi le conferenze stampa sugli aggiornamenti per il Coronavirus, in conferenza video.