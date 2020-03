Coronavirus: studentessa dianese vince borsa di studio dopo un colloquio via Skype

Dopo un colloquio via Skype, la studentessa dianese Cristina Darnero ha vinto la borsa di studio “Deutschland plus”. Nei giorni scorsi questa ragazza aveva partecipato insieme ad altre colleghe, alle selezioni avvenute rigorosamente per via telematica, rispettando le nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.



Un'opportunità creata dall’ambasciata tedesca di Roma. i partecipanti hanno dovuto sostenere un colloquio in tedesco di circa 30 minuti. La commissione, formata alle prof.sse Modesti Stefania, Savà Miriam e Bianca Grommel ha ascoltato i candidati valutandone le competenze comunicative, la fluency e la correttezza.



Alla fine è stata un'imperiese a trionfare. Cristina Darnero frequenta il 4° anno del corso Relazioni internazionale e marketing del Ruffini di Imperia. Per lei un premio importante: una vacanza studio di 3 settimane in Germania. In questo modo la vincitrice potrà migliorare ulteriormente la sua conoscenza della lingua tedesca.

L'alunna Giulia Rabbia dell'Istituto Tecnico Turistico si è classificata seconda e si presenterà pertanto come riserva.