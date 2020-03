Coronavirus e quarantena: sul sito del Comune di Bordighera una sezione con i video per i bambini fatti da Salvatore Stella

Sul sito ufficiale del Comune di Bordighera, www.bordighera.it da oggi è presente una nuova sezione chiamata “Gioca con noi”. In questo spazio il comune pubblicherà alcuni video realizzati da Salvatore Stella del Teatro dei Mille Colori, per aiutare i bambini a trascorrere il tempo in questo momento di quarantena per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

A darne notizia è il Comune che spiega: "In questi giorni difficili per il nostro Paese è importante pensare ai nostri bambini che inevitabilmente subiscono i disagi della quarantena decretata dal governo. Il Comune di Bordighera ha ricevuto e accolto la proposta a titolo gratuito giunta da Salvatore Stella del Teatro dei Mille Colori, che ringraziamo sentitamente, di offrire ai più piccoli alcuni video costituiti da filastrocche, piccoli spettacoli di magia ed altre forme di intrattenimento".







"Il collegamento è comunque facilmente individuabile dalla home page del nostro sito (colonna blu di sinistra). Iniziamo con sei video con l’avvertenza che progressivamente la pagina sarà incrementata con altri contributi" - concludono. Un'iniziativa che potrebbe tornare utile anche a tutte le altre famiglie della provincia di Imperia.