Contro la noia da quarantena nasce il collettivo 'Solo Player': i dj fanno squadra per portare la musica nelle case...da casa

La noia da quarantena sta scatenando la fantasia dei musicisti. I dj del Ponente si sono così organizzato dando vita al collettivo internazionale 'Solo Player' e stilando una scaletta che, da questa sera alle 18, terrà compagnia a tutti via social.

Un dj set che porterà la musica nelle case...da casa. “Il collettivo 'Solo Player' nasce con l'intento di proporre musica fatta in casa da vari dj o selecter di vari Paesi che si uniscono in questo periodo non molto facile - spiega via Facebook il dj ventimigliese Alex Amor - la musica fa bene e può solo unirci e farci sorridere o, ancora meglio, ballare. Fuori ora il nostro programma settimanale. Ora più che mai condividiamo”.

Nella gallery la scaletta settimanale di 'Solo Player'.