Confine italo-francese: chiusura o non chiusura? Schengen o no? Cerca di fare chiarezza l'On. Di Muro (Video)

Dopo il discorso del Premier francese, Emmanuel Macron, abbiamo parlato con l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, per fare chiarezza su cosa accadrà da domani a mezzogiorno alle frontiere di ponte San Ludovico e ponte San Luigi per il confine della nostra provincia.

Il discorso di Macron infatti non è chiaro al 100%. Lo è per la chiusura delle frontiere tra l’Europa e gli altri paesi ma, se si parla di sospensione di Shengen, significa il ritorno ai controlli di una volta: “Abbiamo seguito il discorso del Presidente Macron, che non è stato particolarmente chiaro ed anch’io ho avuto dei dubbi interpretativi. Ma, visto che riguarda circa 5.000 lavoratori italiani che domattina dovranno alzarsi presto, non ho voluto dare risposte affrettate ma ho seguito i canali istituzionali ed ho parlato con il Sottosegretario Scalfarotto che ha sentito l’Ambasciatore francese l’interpretazione è quella del blocco dei confini extraeuropei”.

C’è una doppia interpretazione sulla chiusura di Shengen: “Secondo l’Ambasciatore di Francia in Italia, sentito dal Sottosegretario al Ministero degli Esteri, si intende solo per le frontiere tra i paesi extraeuropei e l’unione. Ora cercheremo di capire meglio così come per le disposizioni del nostro Governo. Forse una maggiore chiarezza servirebbe di più”.

La certezza è la chiusura con i paesi extraeuropei: “E’ paradossale la situazione che stiamo vivendo con l’Europa ed anche sulle parole di Macron. Dal 2015 stiamo vivendo la chiusura unilaterale voluta dalla Francia per gestire il suo flusso migratorio e ieri ha detto che se le frontiere vengono chiuse, devono deciderlo l’Europa. L’unico dato certo è che l’Europa è stata totalmente assente”