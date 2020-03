Badalucco: il Sindaco sulla sanificazione delle strade "Non è efficace nella battaglia contro il Virus"

“In questi giorni diversi comuni stanno effettuando la sanificazione delle strade e delle piazze. Si tratta di un'operazione ritenuta non necessaria e tantomeno pare possa avere qualsiasi tipo di efficacia nella battaglia al coronavirus, che come risaputo si propaga per via aerea da persona a persona”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, come fatto anche da altri colleghi, dopo le contestazioni di alcuni cittadini sulla mancata disinfezione delle strade. “Se a questo si aggiunge l'assenza (per fortuna) – prosegue Orengo - di casi positivi nel nostro paese, l'Amministrazione ritiene di non procedere nell'attuazione di questa pratica. Nel rispetto assoluto di chi ha preso nei giorni scorsi questa decisione, vi garantisco che è stato fatto tutto quello che era in nostro potere per tutelare la vostra salute. Ora tocca a noi cittadini, restando in casa, fare la nostra parte per vincere la battaglia contro questo terribile nemico”.

“Un grosso grazie ai medici, agli infermieri alle forze dell'ordine – termina il Sindaco di Badalucco - che sono in prima fila mettendo a rischio la loro incolumità. Grazie anche a chi, Unogas in primis, ha donato danari per l'acquisto di macchinari e materiali sanitari per gli ospedali. #staiveincà”.