Ristrutturare casa: ecco alcuni consigli utili

Può capitare di dover mettere mano alla propria abitazione, ormai troppo vecchia e lontana dall’evoluzione tecnologia, e non solo, dei giorni nostri. Spesso non si ha la minima idea di come fare per ristrutturare la propria abitazione, anche perché c’è il dubbio che, forse, un rinnovamento è sufficiente.

Nel momento in cui si prende la decisione di ristrutturare, sono diversi gli aspetti che si devono tenere in considerazione. Certamente la scelta dei materiali, ma anche tutti gli elementi nuovi che devono essere inseriti nell’abitazione. Per non parlare delle pratiche dal punto di vista burocratico, fino ad arrivare alla sicurezza da mantenere nel corso dei lavori e alle normative di riferimento che si devono rispettare.

Spesso l’intervento per la ristrutturazione può coinvolgere tutta la casa e comporta di apportare delle modifiche del layout: in questi casi, si provvede senz’altro alla predisposizione di un nuovo progetto, andando a cambiare tutti i vecchi impianti presenti, così come occupandosi della posa non solo di nuove porte, ma anche di nuove finestre.

In altri casi, invece, l’intervento di ristrutturazione ha il suo focus in una camera specifica dell’appartamento. Spesso capita che riguardi ambienti come il bagno oppure la cucina: quest’ultima, ad esempio, tante volte si sceglie di unirla al soggiorno, con l’obiettivo di realizzare degli ampi open space da poter fruire, garantendo anche maggiore luminosità alla stanza.

Ristrutturare casa può comportare un notevole esborso dal punto di vista economico: online, però, si possono trovare diverse piattaforme di professionisti che propongono i propri servizi ad un prezzo conveniente. La cosa migliore da fare, in questi casi, è proprio quella di effettuare un’adeguata comparazione dei preventivi, in modo tale da scegliere quello migliore in base alle proprie esigenze.

L’iter burocratico a cui prestare attenzione

In base alla tipologia dell’opera che si ha intenzione di realizzare, c’è un ben determinato iter dal punto di vista burocratico che si deve rispettare. La normativa in ambito urbanistico ed edilizio, sia a livello regionale che comunale, prevede tutta una serie di obblighi in capo a chi deve effettuare tale lavoro, specificando anche quelle che sono le certificazioni e pratiche edilizie che sono necessarie.

Ciascuna pratica edilizia deve essere sempre redatta da parte di un professionista specializzato, e deve contenere tutti quei dati che riguardano la procedura più adatta, che deve essere suggerita da parte del Comune in cui si trova l’immobile che si ha intenzione di ristrutturare.

A partire dal 2017 in avanti, per merito di un’intesa che è stata raggiunta tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, i moduli che servono alla presentazione di ogni tipo di segnalazione, comunicazione, ma anche istanza in tema di edilizia, sono stati oggetto di un complessivo intervento di unificazione e omogeneizzazione.

La sicurezza dei lavori

Il committente deve sempre agire rispettando la disciplina prevista dalla legge italiana. Quest’ultima, pone in capo a quest’ultimo degli obblighi e delle responsabilità ben precise, che hanno come scopo principale quello di aumentare il più possibile il livello di sicurezza all’interno dei cantieri e durante lo svolgimento dei vari lavori di ristrutturazione.

Il primo passo in tal senso è indubbiamente quello di puntare su un’impresa qualificata in qualsiasi campo che si occupi dei lavori di ristrutturazione. Il proprietario di casa ha l’obbligo di fare richiesta di tutti quei documenti che possono servire per controllarne l’idoneità.

Stando a quanto viene previsto da parte del Decreto Legislativo numero 81 del 2008, è importante mettere in evidenza come, all’interno dei cantieri in cui si prevede l’intervento di varie imprese esecutrici, anche in maniera non contemporanea, il committente ha l’obbligo di effettuare la nomina di un coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione e anche nel corso della fase esecutiva.