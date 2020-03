Lavora da casa online o da dove vuoi

Il lavoro da casa è quanto mai attuale e può essere una integrazione alle proprie entrate o anche diventare un nuovo stile di vita. Uno dei fattori determinanti è sopratutto la formazione: il nostro Team da anni svolge o line (gratuitamente) ed ora l' abbiamo ulteriormente potenziata con tante novità frutto dei nostri successi per renderla sempre più efficace.



I nostri clienti abituali sono tutte quelle persone che hanno a cuore il proprio benessere e salute, che vogliono avere più energia, che vogliono perdere peso, uomini e donne, persone giovani e anziane o che fanno sport, che desiderano anche allenarsi da casa (in questo periodo dove siamo tutti forzatamente te obbligati a stare a casa): un bacino di utenti enorme e sempre più in sviluppo.

Chiedici maggiori informazioni e prenotati per un colloquio informativo: italia.info.job@gmail.com o 388-3213173 (anche WatsApp)