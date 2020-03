Cannabis legale in Italia: Cbdmania si conferma leader del mercato

Da 4 anni, la situazione italiana in merito al consumo di cannabis light è cambiata radicalmente. Con la legge 242/2016, infatti, la cannabis caratterizzata da una bassa percentuale di THC (lo 0,2), è legale e viene venduta in diversi contesti. Tra questi è possibile citare i numerosi growshop aperti per le strade delle nostre città (fondamentale per questi business sono le migliaia di aziende che si occupano di trasformazione e distribuzione della materia prima).

Molto interessante è anche il giro d’affari online, che contribuisce a un volume d’affari di decine di milioni di euro. Tra gli e-commerce di cannabis legale di maggior successo è possibile citare Cbdmania. Questo sito, che ogni giorno viene visitato da migliaia di utenti, è apprezzato soprattutto per via della sua completezza riguardante non solo le merci messe a disposizione, ma anche le informazioni relative ai prodotti (è presente una pagina di F.A.Q., così come un blog costantemente aggiornato).

Che caratteristiche ha la cannabis light?

La cannabis light, come già detto, è caratterizzata da una percentuale di THC che non deve superare lo 0,2. Quando la si chiama in causa, è bene specificare che si inquadrano numerosi prodotti. Parlare di cannabis light fa subito pensare alle infiorescenze, ma c’è molto di più.

Shop online come il già citato Cbdmania vendono infatti anche l’olio di CBD o cannabidiolo. Di cosa si tratta? Di un prodotto che vede come ingrediente principale uno de più importanti principi attivi della cannabis. Il cannabidiolo, che a differenza del THC non ha effetti psicoattivi, risulta efficace in tantissime situazioni, come per esempio il contrasto all’insonnia e quello al dolore.

Cannabis light... e non solo

Il bello di e-shop come Cbdmania - stiamo citando solo uno dei tanti nomi che si possono chiamare in causa quando si parla di e-commerce di successo in questo ambito - riguarda la possibilità di comprare in pochi click non solo la cannabis light, ma anche gli accessori e i prodotti che consentono di coltivarla.

Non dimentichiamo infatti che, quando si prende in considerazione i cambiamenti che sono sorti da quando la cannabis light è legale, si parla sempre di più di coltivazione domestica (ovviamente con prodotti che rispettano la normativa relativa alla percentuale di THC). Per coltivare la cannabis è necessario utilizzare fertilizzante e, online, se ne possono acquistare diversi.

Tra i prodotti che si possono acquistare online se si ha intenzione di approcciarsi alla cannabis light è possibile citare anche i cristalli di CBD. Cosa sono? Estrazioni purificate e isolate di cannabidiolo. A livello fisico si presentano come dei granelli di colore bianco e inodori. Dal punto di vista visivo, si presentano come dei granelli molto simili a quelli dello zucchero di canna.

Cruciale è ricordare il fatto che, quando si chiama in causa il processo di estrazione, si inquadra una tecnologia che rispetta il profilo fitochimico della pianta. In virtù di questa procedura, non si va a perdere la concentrazione di CBD e soprattutto la ricchezza dei terpeni, ossia biomolecole costituite da multipli dell’unità isoprenica.

Molte persone, quando leggono di processi di estrazione, si spaventano pensando all’utilizzo di sostanze tossiche. Non c’è da temere nulla al proposito: come si può leggere sulle linee guida dei principali e-commerce, vengono utilizzati solo estratti chimici biologici e solventi alimentari.

Cosa si può dire invece dell’utilizzo dei cristalli di CBD? Che si possono sia inalare, sia addizionare a diversi alimenti. Ricordiamo inoltre che possono essere dissolti nei liquidi. In generale, questa forma del CBD è considerata la più versatile tra tutte.