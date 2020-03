Il sindaco di Taggia è positivo al Coronavirus, quali conseguenze per il funzionamento del Comune? L'intervista a Mario Conio

“C’è bisogno di ridurre drasticamente l’accesso alla struttura comunale ed evitare spostamenti inutili”.



E’ questo il pensiero di Mario Conio, sindaco di Taggia, risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus). Il primo cittadino oltre alla sua condizione di salute, in accordo con ASL, ha dovuto prendere in considerazione anche altri aspetti legati alla sua funzione lavorativa ed istituzionale.



Per fortuna, il sindaco si trova al terzo giorno di sorveglianza attiva, senza mostrare sintomi allarmanti. Sono 8 le persone indicate dal primo cittadino che si trovano sotto osservazione a casa. Specifichiamo che non si tratta di casi positivi ma di persone che hanno avuto contatti stretti con il sindaco negli ultimi giorni e quindi ora si trovano in isolamento preventivo. Come è facilmente intuibile in parte sono membri dell’amministrazione.



Un numero esiguo se si considera l’intensa attività svolta da un sindaco. “Questo grazie all’applicazione immediata in Comune delle misure preventive atte ad evitare la diffusione del contagio - conferma Conio - Quindi per fortuna non ci saranno grossi problemi per il funzionamento della macchina comunale. Io ad esempio, in questi giorni, lavoro da casa firmando digitalmente i documenti. Certo, nel caso fosse urgente fare giunta ci attrezzeremo per farla in via telematica”.

“Ci stiamo attrezzando per lavorare da casa. - aggiunge - Questo, perchè è mia intenzione andare ad accogliere ed integrare i dettami inseriti nel decreto governativo che incentiva lo smart working. C’è bisogno di ridurre drasticamente l’accesso alla struttura comunale per evitare spostamenti inutili. Sono giornate cruciali per far rallentare l’epidemia, meno gente gira e più questa possibilità si concretizza”.

A questo proposito, nei giorni scorsi, a causa della presenza di cittadini che non hanno rispettato la quarantena, i sindaci di Bordighera e Camporosso hanno dovuto chiudere alcune zone della città. Anche su Arma di Taggia potrebbe essere preso qualche provvedimento analogo? “Prima di tutto ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri che stanno facendo un’attività di controllo significativa per arginare questo problema. - risponde il sindaco - Nonostante questo registriamo ancora comportamenti illeciti e superficiali. Al momento non escludo provvedimenti più drastici, come l’interdizione ad alcune aree del territorio”.



Intanto, in queste ore, viene ultimata la sanificazione del municipio di Taggia. Un’operazione iniziata ieri e che ha reso necessario uno stop per quasi tutti i servizi comunali. Domani, martedì 17 marzo, il Comune tabiese riaprirà ma solo per lo stato civile, limitatamente alle urgenze non differibili, ad esempio i decessi, così come i servizi mortuari. Infine sarà garantita anche la vigilanza del territorio ad opera del Corpo di Polizia Locale.