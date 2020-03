Emergenza Coronavirus, la Liguria aiuta la Lombardia. Toti: "Tre pazienti verranno ricoverati nella nostra regione"

"Daremo una mano anche alla Lombardia e nello specifico ricovereremo tre persone in terapia intensiva considerata la difficoltà della Regione, provata duramente dall'emergenza sanitaria". Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti nel consueto appuntamento serale, insieme all'assessore alla Sanità Sonia Viale, all'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone e al sindaco di Genova Marco Bucci, con l'aggiornamento dei dati sui pazienti contagiati dal Coronavirus. Come già reso noto questo pomeriggio dall'unità di crisi dell'Asl sale a 617 il numero di persone positive al Covid-19 in Liguria, 93 in più rispetto alla giornata di ieri. In tutto, dall'inizio dell'emergenza sono 50 le persone decedute. Rispetto ai dati forniti ieri durante l'ultimo punto stampa ci sono stati altri decessi. Si tratta di un paziente residente a Genova di 87 anni che si trovava ricoverato presso il reparto di Immunologia ed è deceduto alle 22:30 di ieri, di un paziente di origini astigiane residente a Riva Ligure (Imperia) di 90 anni, che si trovava ricoverato presso il Padiglione 10 ed è deceduto all’1:30 di ieri. La Direzione Sanitaria ha segnalato poi, un altro decesso, a causa dell' infezione da Covid-1; si tratta di una paziente residente a Genova di 75 anni che si trovava ricoverata presso il reparto di Immunologia ed è deceduta in mattinata.

Delle 617 persone contagiate risultano essere ricoverate in ospedale 328 persone (9 in più di ieri) di cui 73 in terapia intensiva ( più 7 rispetto ad ieri) e nello specifico nel territorio di competenza dell'Asl 1 sono ricoverate 39 persone (di cui 8 in terapia intensiva), in Asl 2 sono 89 (12 in terapia intensiva) in Asl3 Colletta di Arenzano- Gallino Pontedecimo sono 3, a Villa Scassi sono 17 e al Micone di Sestri Ponente c'è una sola persona ricoverata. Nel territorio dell'Asl 4 invece, sono ricoverate 13 persone (4 in terapia intensiva), in Als 5 sono 33 (10 in terapia intensiva) al San Martino sono 85 (24 in terapia intensiva) al Galliera sono 30 (7 in terapia intensiva) infine, all'ospedale Evangelico sono 38 (8 in terapia intensiva). Le persone che si stanno curando presso il proprio domicilio sono 247 (+75 rispetto a ieri). Clinicamente guariti, ma restano positivi e sono a casa, sono 42 (9 in più di ieri). Le persone in sorveglianza attiva sono in totale 1635.

"Questi numeri erano attesi- ha precisato Toti- e ci dicono che quanto predisposto è sufficiente per garantire le cure a tutti a condizione che le misure di distanziamento sociale continuano con grande rigore". Il governatore ha poi ribadito che la Regione sta implementando i posti letto anche delle terapia intensiva. "Stiamo lavorando per aumentare i posti letto- ha detto Toti- come i 120 previsti al San Martino e in tutto arriveremo a 140 posti in terapia intensiva entro la prossima settimana". Ancora sono insufficienti però, i numeri dei dispositivi di sicurezza sanitari sul territorio regionale. "Sono in arrivo 80 mila mascherine in Liguria- ha comunicato il presidente Toti- da parte della protezione civile nazionale, ma solo 4 mila e 500 quelle utili al personale sanitario impegnato nelle terapie intensive". Una volta colmato l'approvvigionamento per gli ospedali, la Regione distribuirà i dispositivi anche ai farmacisti e a tutti i soggetti che ne necessitano."Fino ad ora sono soddisfatto- ha concluso Toti- di come ha risposto l'intero sistema sanitario regionale. Siamo sulla strada giusta per dare una risposta e concreta in questa emergenza. Se tutti osservano le regole, vedremo la luce".

L'assessore alla sanità Sonia Viale ha poi comunicato che è stato dato l'ok all'assunzione di 122 unità di personale in diverse categorie sanitarie: dai medici ai tecnici. L'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha invece, ha fatto il punto sulle strutture previste dalla Regione e dai vari comuni volte ad ospitare le persone dimesse in quanto guarite, ma che hanno necessità di assistenza. "Da domani sul territorio di Genova saranno attivati 51 posti presso la struttura di Viale Cembrano- ha specificato- mentre domani effettueremo un sopralluogo alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte ed entro la fine della settimana avremo oltre 120 posti per le cosiddette degenze protette". A disposizione della regione Liguria ci saranno poi, altri 60 posti letto a bordo della nave Msc attraccata al porto di Genova. Si tratta di posti letto che serviranno alle convalescenze, di pazienti guariti, e no di convalescenze.