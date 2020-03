Coronavirus, da domani chiudono le filiali di Intesa Sanpaolo: riceveranno solo su appuntamento

Da domani sarà possibile recarsi presso le filiali di Intesa Sanpaolo esclusivamente su appuntamento. Lo rende noto il gruppo attraverso una nota stampa in cui è riportato che la scelta è stata adottata per "assicurare la tutela del proprio personale e il costante presidio dei servizi alla propria clientela". Per i clienti sarà possibile richiedere l’appuntamento telefonicamente, per le sole operazioni indifferibili e non altrimenti eseguibili attraverso i canali diretti e digitali della banca, come gli sportelli automatici, la filiale online (telefonica) e la piattaforma di home banking.

"Come già comunicato lo scorso 12 marzo 2020,prosegue la nota, la tutela delle nostre persone, nel rispetto della garanzia della continuità e qualità del servizio, è una delle priorità di Intesa Sanpaolo anche in questa delicata fase di emergenza. Per questo motivo, invitiamo pertanto i clienti a verificare, attraverso il numero verde 800.303.303 (dall'Italia) e +39.011. 8019.200 (dall'estero) o sul sito internet www.intesasanpaolo.com, l’effettiva esigenza di recarsi in filiale per le operazioni che necessitano di svolgere".