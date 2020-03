Ventimiglia: parcheggi 'blu' gratuiti fino al 3 aprile, la decisione del Sindaco concordata con la ditta 'Colombo'

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino ha annunciato, dopo aver sentito la sua Giunta e maggioranza, la sospensione del pagamento di tutti i parcheggi blu, avendolo concordato questa mattina con la ditta Colombo che attualmente gestisce il servizio pubblico locale.

“Ringrazio la ditta Colombo – ha detto Scullino - di aver subito compreso la nostra esigenza di andare incontro, in questo periodo in cui tutti dovremmo restare a casa per contrastare la diffusione del Coronavirus, la necessità di non fare pagare i parcheggi blu di Ventimiglia, piazza della Libertà compreso. Così andiamo incontro alla cittadinanza, teniamo in sicurezza anche i dipendenti della ditta ed evitiamo che l agente debba uscire per spostare la macchina. La nostra proposta, nonostante il danno economico per la ditta Colombo, è stata subito recepita favorevolmente stante la massima situazione di crisi in cui ci troviamo”.

“Il punto massimo di rischio del Coronavirus - precisa Scullino - sappiamo essere intorno al 18 marzo, ma qui da noi, per la vicinanza con la vicina Francia che ha preso i provvedimenti necessari solo da oggi, potrebbe protrarsi, sono solo previsioni non scientificamente provate, sino alla fine di marzo. I parcheggi rimarranno quindi liberi e non a pagamento sino al 3 aprile. Abbiamo assunto questa data, conclude Scullino, allineandoci alla data attualmente in vigore di chiusura delle scuole assunta con il Dpcm dell’8 marzo. Se sarà il caso procederemo a nuove valutazioni a fine marzo”.