Santo Stefano al mare: l'associazione l'Ancora partecipa alla raccolta fondi per la fornitura di mascherine all'ospedale di Sanremo

L'associazione “L'Ancora” di Santo Stefano al mare aderisce alla raccolta fondi promossa su impulso del Dottor Giovanni Mascelli relativa al bisogno di mascherine per l'ospedale di Sanremo.

“Il nostro circolo ha fatto una ricerca trovando un canale sicuro per ricevere le mascherine nel minor tempo possibile. L'unico inconveniente risiedeva nel pagamento immediato di materiale ma con tanta soddisdfazione, come presidente e socio dell'Ancora, ho avuto ancora una volta la conferma che la nostra associazione è prima di tutto un gruppo di amici. Tutti i nostri 100 soci hanno deciso all'unanimità di aderire all'iniziativa” commenta il Presidente Sandro Collina.

Una donazione di 1000 euro che per una realtà come quella del porticciolo di Santo Stefano, a cui è legata “L'Ancora” rappresenta un grande impegno ma anche una forte soddisfazione nel ritrovarsi uniti.

“La nostra è una piccola donazione che speriamo possa portare anche altri a contibuire in un momento di difficoltà per tutti. E' un momento particolare, abbiamo problematiche e difficoltà ma di fronte a una situazione di emergenza, come associazione abbiano deciso di metterle da parte e di pensare al bene comune. Sono fiero e soddisfatto di fare parte di questo gruppo che, anche con piccoli gesti, porta alte le tradizioni di Santo Stefano sia nel mondo della pesca sia nella solidarietà” conclude il presidente.