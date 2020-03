Sanremo: buon compleanno al 99enne Cavaliere Gaetano 'Stukas' Rodolfi ma senza amici e parenti

Per il Cav. Uff. Gaetano Rodolfi, ieri 15 marzo, è stata una Giornata speciale, quella di ieri per il Cav. Gaetano Rodolfi, che ieri ha festeggiato, senza poter avere la gioia di essere circondato da amici e parenti le sue 99 primavere.

Gaetano Rodolfi, conosciuto dai sanremesi anche con il nome di ‘Stukas’, noto per la sua passione per l'aeronautica, ereditata durante il servizio militare come giovane marconista, durante il conflitto della seconda guerra mondiale. Numerosi sono stati gli encomi e le onorificenze che ha ricevuto per il coraggio dimostrato, durante le operazioni di guerra.

Raggiunto al telefono dal Delegato Provinciale di Imperia, Roberto Pecchinino, per fargli gli auguri di buon compleanno e per sapere come stava in salute, ha detto “Oggi avrei preferito festeggiare il mio Compleanno, senza questa grave situazione che sta facendo preoccupare tutti. Durante la seconda guerra mondiale, eravamo consapevoli che per noi poteva essere anche l'ultimo volo. Nonostante era una scelta obbligata per difendere la nostra patria, il nemico non era invisibile come questo Virus, che non lo vedi e non sai ancora come vincerlo. Nel mio passato, sia durante la guerra, sia come imprenditore e come politico, sono sempre stato un uomo d'azione: oggi anche se sono felice per i miei 99 anni, sono triste e preoccupato per quello che sta succedendo in questi giorni a causa dell'epidemia, in Italia e nel mondo”.

Una conversazione semplice e piacevole, che ha toccato molti punti e che il Cav. Rodolfi, ha sempre risposto con una lucidità ed intelligenza straordinaria: “Ho un solo rammarico – concludeva il Cav. Gaetano Rodolfi – non avere più la mia patente, io che volavo da civile, sopra il cielo di Sanremo, libero e felice come un aquila, oggi sono rinchiuso fra queste quattro mura, senza uscire....ma quando ci vediamo caro Pecchinino, quando mi vieni a trovare a casa, cosi parliamo ancora, e grazie per gli auguri...mi ha fatto molto piacere”.

“Verrò a trovarti presto carissimo Gaetano Rodolfi appena l'emergenza finisce – ha detto Pecchinino - e non ti preoccupare sei non sei più uscito da casa da parecchi mesi, forse per te oggi a 99 anni compiuti, un regalo la natura te lo ha fatto: la tua forza e il non essere uscito da casa in questi ultimi mesi. La nostra speranza che sia non solo per il Cav. Gaetano Rodolfi, ma anche per tutti i sanremesi (il non uscire da casa, in queste settimane di Emergenza Nazionale) la medicina migliore. Tutta l'associazione nazionale insigniti di onorificenze cavalleresche della provincia di Imperia, invia gli auguri di buon compleanno a Gaetano Rodolfi e lo ringrazia per essere stato il Delegato Comunale Anioc di Sanremo per molti anni dando onore e lustro a tutti i Cavalieri della Repubblica Italiana e a tutti gli insigniti di Sanremo e della Provincia di Imperia”.