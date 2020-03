Imperia: la Seris dona alla Croce Rossa gli ingredienti per preparare pasti per i più bisognosi

In seguito alla sospensione del servizio di ristorazione scolastica per la chiusura delle scuole, Seris, società partecipata del Comune di Imperia, ha deciso di donare a chi ha più bisogno gli alimenti non utilizzati, vista la chiusura imposta dal Governo, per la preparazione dei pasti. Infatti, da domani, 17 marzo la Croce Rossa attiverà un servizio di banco alimentare per le fasce deboli e parte del cibo arriverà proprio dagli ingredienti forniti dalla Seris. Si tratta di numerose confezioni di prosciutto cotto.



“Inoltre per ringraziare i medici e personale ospedaliero impegnati in questi giorni in una estenuante lotta per assistere molti concittadini, domani verranno preparate pizze focacce farcite e crostate che verranno donate al pronto soccorso e ospedale di Imperia. - spiegano da Seris - In questo momento di estrema difficoltà sentirsi parte di una comunità è di estrema importanza, siamo tutti uniti nella lotta contro un piccolo e cattivissimo mostro”.

“Ognuno nel suo piccolo deve fare la sua parte per tornare il prima possibile alla normalità. Seris con questi piccoli gesti intende ringraziare tutto il personale ospedaliero e ringrazia altresi i propri dipendenti sempre disponibili e collaborativi” - chiosano.