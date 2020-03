Con l'aiuto dell'ex parroco della Marina don Fasulo a Montecarlo va su YouTube la Messa 'tecnologica'

C’è anche la mano dell’ex parroco della Marina di Sanremo, don Claudio Fasulo, nella Messa ‘tecnologica’ della chiesa di Santa Devota a Montecarlo.

Il sacerdote italiano, da poco nel Principato, ha infatti ideato per il parroco Padre Genson la possibilità di officiare la Messa su YouTube in poche ore, vista la decisione del Governo di sospendere tutto nel Principato, nella serata di sabato. Ieri mattina don Genson, con l’aiuto di don Claudio, si è chiuso in Chiesa ed ha registrato la Messa, poi pubblicata su YouTube, sul profilo ‘Paroisse Sainte-Dévote Monaco’. Alla messa sono stati aggiunti due commenti dei Vangeli, in francese e in italiano.

“Dirò una messa ogni mattina nella chiesa chiusa – ha detto don Genson al quotidiano Nice Matin - che sarà registrata e trasmessa su Youtube. Non sostituisce completamente un vera messa ma mi permette di dire ai fedeli che penso a loro e che siamo in comunione”.